新築マンション、６０８２万円＝全国平均、８年連続最高値―２４年

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不動産経済研究所が２６日発表した２０２４年の新築マンション発売価格は、全国平均で１戸当たり６０８２万円だった。前年比２．９％上昇し、８年連続で最高値を更新。建築資材や人件費の高騰で価格が上昇した。

首都圏（東京都と神奈川、埼玉、千葉各県）は、前年に高額物件が相次いだ反動から３．５％下落の７８２０万円。近畿圏は１４．８％上昇の５３５７万円だった。地方主要都市では、福岡市が４０．１％上昇の５５９８万円、広島市が３１．８％上昇の５３７２万円、仙台市が２７．２％上昇の５８９０万円、名古屋市が８．３％上昇の４４４８万円、札幌市が３．３％上昇の５１４５万円だった。

全国の発売戸数は８．６％減の５万９４６７戸で４年ぶりに６万戸を下回った。同研究所の担当者は、昨年４月の建設現場の残業規制強化を念頭に「地方都市では特に人手不足感が強かった」と指摘した。

ＪＲ川口駅周辺の高層マンション＝２０２４年２月、埼玉県川口市

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