新人平均は９８２万円＝立民・高橋氏トップ、三木元首相孫―資産公開

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７日に公開された衆院議員の資産等報告書によると、昨年の衆院選で初当選した９９人の平均資産は９８２万円だった。１億円を超える議員はゼロで、２０１７、２１年衆院選当時の新人と比べると平均額はほぼ半減。最も多かったのは故三木武夫元首相の孫に当たる立憲民主党の高橋永氏（比例代表四国ブロック）で７７０９万円だった。

高橋氏は三木元首相の長女・故高橋紀世子元参院議員の次男。広告大手の博報堂に２０年超勤務していた。東京都目黒区の不動産５３４１万円（固定資産税課税標準額）分を所有するほか、徳島県阿波市の土地・建物の相続を受けた。保有する金銭信託は２０９４万円分に上った。

２位は、自民党裏金事件により昨年４月に同党を離党した世耕弘成氏（和歌山２区）で４５５５万円だった。衆院では１期目の「新人」だが、参院当選５回のベテランで、経済産業相や党参院幹事長などを歴任。奈良県内の不動産計３５８２万円分を報告し、工作機械メーカー不二越の１万４０００株も記載した。

３位は公明党の沼崎満子氏（比例南関東）の４４５５万円。麻酔科の医師で、東京都杉並区と神奈川県茅ケ崎市の不動産が大半を占めた。

自民党の新人のうち最も多かったのは大西洋平氏（東京１６区）で２４８９万円。父英男氏から地盤を継いだ世襲議員で、東京都江戸川区の不動産計１０２３万円分などを保有する。新人全体では１３位だった。

１７、２１年衆院選当時の新人平均はそれぞれ２０３６万円、１８６４万円。いずれも１億円超の高額資産を保有する議員が複数おり、全体を押し上げていた。

新人の約３割に当たる３０人が保有資産額を「ゼロ」と報告した。

第２１５特別国会が召集され、初登院する立憲民主党の高橋永氏＝２０２４年１１月１１日、国会内

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