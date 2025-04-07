公明・斉藤氏、２億円超でトップ＝党首資産、石破首相は１５５５万円―資産公開

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７日公開の衆院議員資産のうち各党の党首級を比較すると、２億２０４４万円を記載した公明党の斉藤鉄夫代表がトップとなった。自民党総裁の石破茂首相は１５５５万円で、全議員平均の２６８５万円を下回った。

斉藤氏は金銭信託などの金融資産を１億９０４６万円分、土地・建物（固定資産税課税標準額）を地元広島市や出身地の島根県邑南町などに２９９８万円分保有。これと別に、かつて勤務した清水建設を含む２２銘柄２万４６２５株の株式を持つ。

２番手は日本維新の会の前原誠司共同代表。地元京都市の不動産の分として３８１８万円を報告した。普通自動車２台も載せた。

立憲民主党の野田佳彦代表が２３２５万円で３番手。内訳は地元の千葉県船橋市の不動産２０２５万円分、預金２００万円、国債１００万円分となっている。

石破氏が計上した資産額は地元鳥取市の不動産が大半。それ以外に三菱重工業など７銘柄２万３９２５株を保有している。

共産党の田村智子委員長は６４３万円。出身地の長野県小諸市の不動産１４３万円分と貯金５００万円を記した。

国民民主党の玉木雄一郎代表と日本保守党の河村たかし共同代表は、金融資産と不動産の額が「ゼロ」。玉木氏は１銘柄１０株の株式を記載した。

国会に議席を有する１０党の党首のうち３人は参院議員。当選翌年の２０２３年１月４日に参院が公開した資産等報告書によると、参政党の神谷宗幣代表は１７２３万円、社民党の福島瑞穂党首は９３６万円。れいわ新選組の山本太郎代表は資産額「ゼロ」だった。維新と保守党の代表は国会議員以外が務めている。

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