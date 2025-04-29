菅直人元首相、大島元議長に桐花大綬章＝旭日章に戸田奈津子さん―春の叙勲

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政府は２９日付で、２０２５年春の叙勲受章者３９９０人を発表した。菅直人元首相（７８）と大島理森元衆院議長（７８）が桐花大綬章を受章。旭日大綬章には甘利明元経済産業相（７５）、旭日小綬章には映画字幕翻訳者の戸田奈津子さん（８８）らが選ばれた。同日付で発令される。

旭日大綬章には、金田勝年元法相（７５）、長嶺安政元最高裁判事（７１）、中村邦晴元住友商事社長（７４）、山田啓二元京都府知事（７１）らも選出された。

芸術・文化分野では、金工作家の春山文典さん（７９）が旭日中綬章、重要無形文化財保持者（人間国宝）で落語家の五街道雲助（本名若林恒夫）さん（７７）が旭日小綬章にそれぞれ決まった。

女性の受章者は４３６人（１０．９％）。元厚生労働政務官の佐々木知子さん（７０）、元日本弁護士連合会副会長の正木靖子さん（７０）、小説家の皆川博子さん（９５）が旭日中綬章に選ばれた。

受章者の内訳は、大綬章１４人、重光章４０人、中綬章３４５人、小綬章８５５人、双光章１５５２人、単光章１１８４人。

外国人叙勲は４５の国と地域から１０７人。ハガティ元駐日米大使（６５）、ボーモント元ワールドラグビー会長（７３）、バッハ国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）会長（７１）らが旭日大綬章に決定した。

大綬章の親授式と重光章の伝達式は５月９日に皇居で行われる。

桐花大綬章の受章が決まった菅直人元首相＝２５日、国会内

桐花大綬章の受章が決まった大島理森元衆院議長＝２３日、国会内

戸田奈津子さん

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