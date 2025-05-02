ＪＲ３社、増収増益＝訪日客需要が好調―２５年３月期
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ＪＲ東日本、東海、西日本３社の２０２５年３月期連結決算が２日、出そろった。コロナ禍後の経済活動回復に加え、インバウンド（訪日客）による旅客需要が好調だったことから、３社とも増収増益となった。
売上高はＪＲ東が前期比５．８％増、ＪＲ東海が７．１％増、ＪＲ西が４．５％増だった。運輸収入は、コロナ禍前の１９年３月期をＪＲ東海とＪＲ西が上回り、ＪＲ東も約９５％の水準まで回復した。
純利益はＪＲ東海が１９．３％増、ＪＲ西が１５．４％増で、いずれも過去最高を更新した。
訪日客による新幹線などの利用増加は「当面続く」（ＪＲ東海の丹羽俊介社長）との見方から、各社とも引き続き受け入れ体制を整える方針。２６年３月期の業績は、ＪＲ東とＪＲ西が増収増益を見込む。ＪＲ東海は増収を見込むものの、人件費などのコスト増から減益を予想する。
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