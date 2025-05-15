３メガ銀、純利益３．９兆円＝２年連続最高、金利上昇追い風―２５年３月期

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）、みずほフィナンシャルグループの３メガバンクグループの２０２５年３月期連結決算が１５日、出そろった。純利益の合計額は前期比２５．３％増の３兆９２６３億円と、２年連続で過去最高を更新した。日銀の利上げに伴う金利上昇を追い風に、利ざやの改善や株式などの売却益が業績を押し上げた。

活発な企業活動を背景に貸出残高が増加し、本業の預金・貸し出し関連の収益が拡大した。政策保有株式の削減も積極的に進め、三菱ＵＦＪは６０２９億円、三井住友ＦＧは４８５０億円、みずほは２０００億円超の売却益を計上。この結果、純利益はいずれも過去最高だった。三菱ＵＦＪの亀沢宏規社長は１５日の記者会見で「質・量ともに力強い成長が継続している」と語った。

三井住友トラストグループ、りそなホールディングスを加えた大手銀行５グループの純利益合計額は３０．５％増の４兆３９７３億円だった。

記者会見する三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの亀沢宏規社長（左）＝１５日、東京都千代田区

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