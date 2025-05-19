両陛下、来月広島へ＝即位後初、被爆８０年で慰霊

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宮内庁は１９日、天皇、皇后両陛下が６月１９～２０日の日程で、広島県を即位後初めて訪問されると発表した。被爆から８０年に当たり、原爆犠牲者を慰霊するほか、２０１４年に広島市で起きた土砂災害の復興状況などを視察する。

同庁によると、両陛下は６月１９日、羽田空港発の特別機で広島県入り。平和記念公園（広島市）にある原爆死没者慰霊碑で供花し、被爆遺構展示館を視察後、広島平和記念資料館を訪れ被爆者らと懇談する。

翌２０日は１４年の土砂災害で大きな被害が出た広島市安佐南区を訪れ、被災後に整備された砂防堰堤を視察後、市豪雨災害伝承館を訪れ被災者らと懇談。原爆養護ホーム「矢野おりづる園」も訪れ入所者らと面会し、夜に帰京する。

戦後８０年の今年、両陛下は４月に激戦地の硫黄島（東京都小笠原村）を訪問。６月４～５日に長女愛子さまを伴い、沖縄県を訪れる。秋には国民文化祭に伴い長崎県を訪れる予定。

戦没者慰霊のため硫黄島を訪問し、「硫黄島島民平和祈念墓地公園」で供花される天皇、皇后両陛下＝４月７日、東京都小笠原村（代表撮影）

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