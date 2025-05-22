農林中金、過去最大の赤字１．８兆円＝外債運用失敗で―今期は黒字転換見込む

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農林中央金庫は２２日、２０２５年３月期連結純損益が１兆８０７８億円の赤字になったと発表した。外国債券の運用失敗で巨額損失を計上したことが主因。赤字幅はリーマン・ショックで金融市場が混乱した０９年３月期（５７２１億円）を上回り、過去最大となった。２６年３月期連結純損益は３００億～７００億円程度の黒字転換を見込む。

北林太郎理事長は記者会見で「今回の反省を踏まえて稼ぐ力を再構築し、農林水産業の持続的発展に向けて全力で取り組む」と語った。過度に外債に依存した資金運用を改め、今後は債券のほか、株式や証券化商品への投資、法人向け融資など収益源を分散化。安定的な黒字確保を図る。

農中では、金利上昇で外債など債券の含み損が拡大。収益が圧迫され、損失計上に追い込まれた。２５年３月期は、総額１兆４０００億円規模の資本増強を実施して財務の健全性を維持しつつ、米欧国債などの低利回り資産を１７兆３０００億円（簿価ベース）売却。運用資産の入れ替えを進めた。

記者会見する農林中央金庫の北林太郎理事長＝２２日、東京都千代田区

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