空自機墜落、搭乗２隊員の死亡確認＝身元判明、現場で発見

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航空自衛隊の練習機「Ｔ４」が愛知県犬山市の入鹿池に墜落した事故で、空自は２２日、搭乗していた第５航空団所属の井岡拓路１等空尉（３１）、網谷奨太２等空尉（２９）の死亡が確認されたと発表した。

空自トップの内倉浩昭航空幕僚長は同日夜、記者会見し、「可能性に満ちたパイロットを失ったことは、計り知れない損失で痛恨の極み。事故を重く受け止め、原因究明に努める」と述べた。

防衛省は事故２日後の１６日以降、現場付近で搭乗員と思われる体の一部を発見し、ＤＮＡ鑑定などで身元の確認を進めていた。

事故機は１４日午後３時６分、第５航空団新田原基地（宮崎県新富町）に向かうため、小牧基地（愛知県小牧市）を離陸。旋回しながら高度約１４００メートルに上昇したところで急降下し、同８分ごろ、小牧基地の北東約１３キロの犬山市付近上空でレーダーから機影が消えた。

自衛隊機が墜落した入鹿池で、回収した機体の一部とみられる破片を運ぶ自衛隊員＝１５日、愛知県犬山市

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