１～３月設備投資、過去最高＝経常益３．８％増―法人企業統計

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財務省が２日発表した１～３月期の法人企業統計調査によると、全産業（金融業と保険業は除く）の設備投資は前年同期比６．４％増の１８兆７９７５億円と、過去最高を更新した。増加は２四半期ぶり。運輸・郵便業などで投資が増えた。経常利益は３．８％増え、２四半期連続で増益を確保した。

設備投資は、非製造業が７．６％増の１２兆５７２３億円。運輸・郵便業による駅周辺の開発投資のほか、情報通信業のデジタルインフラ向け投資が全体を押し上げた。製造業は４．２％増。食料品で生産能力を増強するための投資が見られた。

経常利益は２８兆４６９４億円と、１～３月期として過去最高を記録した。価格転嫁の進んだ建設業やオフィス需要が伸びた不動産業で利益が膨らみ、非製造業は７．０％増加した。一方、製造業は海外での販売競争激化や調達コストの上昇などで輸送用機械が落ち込み、２．４％の減益だった。

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