個人金融資産、２１９５兆円＝３月末、株安で減少―日銀

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日銀が２７日発表した２０２５年１～３月期の資金循環統計（速報）によると、３月末時点で個人（家計部門）が保有する金融資産の残高は２１９５兆円となった。前年同月末と比べ０．３％増加したが、国内株価の下落や円高を背景に、過去最高だった昨年末（２２３６兆円）からは減少した。

個人金融資産の内訳は、株式等が２６８兆円で昨年末比３．７％減少した。投資信託は１３１兆円。新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の普及による堅調な取引で前年同月末比では８．８％増えたが、市況の悪化で昨年末より４．１％落ち込んだ。保険は、円高の影響で外貨建て保険の評価額が減少し、昨年末比１．１％減の４１１兆円。現金・預金は１１２０兆円で昨年末より１．３％減少した。

３月末時点の日銀の国債（国庫短期証券を除く）保有は５４６兆円。国債発行残高に占める割合は５１．７４％と、６四半期連続で低下した。日銀は昨年８月から国債買い入れを段階的に減らしており、今後も保有残高は縮小する見通しだ。

金融機関を除く民間企業の金融資産は前年同月末比１．１％増の１５１６兆円となった。

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