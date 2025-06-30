議員所得、平均２５１３万円＝首位は自民・中西氏６．６億円―２４年
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衆参両院は３０日、２０２４年分の国会議員の所得等報告書を公開した。議員１人当たりの平均所得は２５１３万円で、前年からほぼ横ばい。最多は自民党の中西健治衆院議員の６億６２４５万円で、株式売却と配当による利益が大半を占めた。
所得１億円超は４人で、いずれも自民。野党で最多は立憲民主党の松木謙公衆院議員の８７５４万円だった。
政党別の平均は、トップが自民の２８２２万円。２位は国民民主党の２４６４万円で、日本維新の会２３０８万円、立民２１８８万円などと続いた。
石破内閣の閣僚平均は３４９１万円。首位は加藤勝信財務相の２億２５９３万円で、「親から相続した土地の譲渡」として１億９９３１万円を得るなどした。次いで林芳正官房長官３３０９万円、平将明デジタル相３２８６万円。石破茂首相は３０４１万円で４位だった。
衆参別平均は、衆院２６００万円、参院２３８７万円。
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