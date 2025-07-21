女性当選者、過去最多の４２人＝初の３割超え、トップは立民【２５参院選】

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２０日投開票の参院選で、女性の当選者は４２人に上り、過去最多を更新した。女性候補者は過去２番目の１５２人だったが、当選率が男性の２２．４％を上回る２７．６％に達し、全当選者に占める女性の割合は３３．６％と初めて３割を超えた。

女性当選者４２人の内訳は選挙区２７人、比例代表１５人。これまでの最多は前回２０２２年の３５人だった。

女性当選者を政党別にみると、立憲民主党の１２人が最も多く、党当選者に占める比率は５４．５％。自民党７人（当選者比１７．９％）、参政党７人（同５０％）がこれに続き、以下、国民民主党５人（同２９．４％）、日本維新の会３人（同４２．９％）、共産党とれいわ新選組２人（ともに同６６．７％）の順だった。

野党系無所属の女性候補４人も当選した。

女性当選者のうち、半数の２１人は新人。公明党、日本保守党、社民党も女性候補を擁立したが、いずれも議席獲得には至らなかった。

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