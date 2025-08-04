山下美夢有、メジャー初制覇＝日本勢６人目、全英は１９年渋野日向子以来―女子ゴルフ

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【ポースコール（英国）時事】女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは３日、英南西部ポースコールのロイヤルポースコールＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位から出た山下美夢有が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１１アンダーで優勝した。米ツアー初勝利。全英女子オープンの日本勢の優勝は２０１９年の渋野日向子以来で、日本女子として６人目（通算７度目）のメジャー制覇。

２位と１打差からスタートし、前半でスコアを三つ伸ばして折り返した。後半も安定したプレーを続けてボギーは１７番の一つだけで耐え、逃げ切った。優勝賞金は１４６万２５００ドル（約２億１６００万円）。

２４歳の山下は日本ツアー通算１３勝で、２２年と２３年は年間女王。米ツアーは予選会を経て２５年から本格参戦している。

勝みなみが通算９アンダーでチャーリー・ハル（英国）と並んで２位に入った。７アンダーの４位に竹田麗央と金阿林（韓国）。４月のメジャー第１戦を制した西郷真央が１１位。古江彩佳と畑岡奈紗は３３位、岩井明愛は４０位、岩井千怜と吉田優利は５８位だった。

優勝トロフィーを手に笑顔を見せる山下美夢有＝３日、英ポースコール（ＡＦＰ時事）

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