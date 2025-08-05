マツダ、４２１億円赤字＝米関税打撃、通期も大幅減益

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マツダが５日発表した２０２５年４～６月期連結決算は、純損益が４２１億円の赤字（前年同期は４９８億円の黒字）に転落した。トランプ米政権による高関税政策の影響で、本業の収支を示す営業損益が６９７億円押し下げられた。為替の円高も重荷となり、４～６月期の純損益が赤字になるのは、新型コロナ禍が影響した２０年以来、５年ぶり。

売上高は８．８％減の１兆９９７億円、営業損益は４６１億円の赤字（同５０３億円の黒字）だった。毛籠勝弘社長は記者会見で、１５％の米自動車関税について「企業経営にとって極めて大きな負担だ」と述べた。

５月に公表を見送った２６年３月期の通期業績予想は、純利益が前期比８２．５％減の２００億円を見込んだ。米関税政策の影響は営業利益ベースで年間約２３００億円と試算するが、米工場の稼働率引き上げやコスト削減により、６０％以上を相殺する計画だ。

マツダは米国での販売台数に占める日本からの輸入割合が高く、高関税による打撃が大きい。米国での値上げ実施について、毛籠氏は「商品改良のときに、競合の動向を見ながら対応したい」と述べた。

マツダのロゴマーク

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