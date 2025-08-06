「模擬原爆」、４００人以上犠牲に＝米軍訓練、１８都府県に４９発―続く伝承、進む実態調査・原爆忌

Newsfrom Japan

１９４５年８月、広島・長崎に落とされた原爆。その投下訓練として秘密裏に用いられたのが「模擬原爆（パンプキン爆弾）」だ。米軍は同年７月２０日以降、１８都府県に計４９発を投下し、４００人以上が犠牲になった。あれから８０年。長年知られてこなかった爆弾の存在を語り継ぐ活動に加え、実態調査も各地で進む。

投下が開始された７月２０日、福島市では当時１４歳だった斎藤隆夫さんが犠牲になった。姉の斎藤ミチさん（９８）は「近くにいた母や自分が吹き飛ばされるほどだった」と爆発のすさまじさを振り返る。

隆夫さんは、本来は斎藤さんがやる予定の田んぼの草取りを、雨が降りだしたため交代して爆発に巻き込まれた。「好奇心旺盛で優しい子なのに、かわいそうな死に方だった」。悲しみは８０年たった今も消えない。

同２６日には、福島県いわき市にある現在の平第一小にも投下され、教員３人が犠牲となった。同小では毎年慰霊行事が開かれている。

当時この学校に通っていた松本恒雄さん（９２）は、犠牲になった校長が学校を臨時休校にしたおかげで被害を免れたといい、これまで母校で児童向けの特別授業も行ってきた。恩人の命を奪った爆弾について「模擬原爆と長年たってから知って驚いた。知らないまま亡くなった人も多いのでは」と話す。

模擬原爆の存在は、１９９１年に愛知県春日井市の市民団体が米軍の資料などを調査した結果、初めて明らかになった。以降、市民を中心とした調査活動が続いている。

模擬原爆の実態を長年調べてきた山口県の元高専教員、工藤洋三さん（７５）らは２０２３年、具体的な着弾地点が不明な神戸市などで調査を実施。２４年２月には和歌山県有田市で模擬原爆の破片回収に成功した。

工藤さんらは同年４月には、全国の有志と共に「パンプキン爆弾を調査する会」を結成した。現在は、現地調査で回収した破片の分析を進めている。工藤さんは「模擬原爆が広島、長崎とリンクしている重要な問題と受け止めてもらえるようになったのは画期的だ。埋もれていた歴史に光を当てていきたい」と力を込める。

福島市に投下された模擬原爆の破片＝７月１４日、福島市

インタビューに答える斎藤ミチさん＝７月２１日、福島市

特別授業で「模擬原爆」の説明を受ける平第一小の児童ら（手前）＝福島県いわき市、７月１１日

