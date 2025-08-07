県警本部長、西山さんに謝罪＝「言葉で表せぬ心労」―違法捜査の賠償確定受け・滋賀

Newsfrom Japan

滋賀県東近江市（旧湖東町）の湖東記念病院で２００３年に起きた男性患者の死亡を巡り、県警の池内久晃本部長は７日、殺人罪で服役後に再審無罪となった元看護助手西山美香さん（４５）と面会し、直接謝罪した。県警の違法捜査を認め、賠償を命じた大津地裁判決が確定したことを受けた対応で、県警側が西山さんに直接謝罪するのは０４年の逮捕後初めて。

面会は同県彦根市の県合同庁舎内で実施。いすに座った西山さんと両親らの対面に立った池内本部長は「逮捕から今日に至る２１年余りの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労、ご負担をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と述べ、約１０秒間深々と頭を下げた。

終了後に同市内で記者会見した西山さんは「謝罪してもらったことで、一区切り付いた感じがする」と語った。一方、「本当にこれで冤罪（えんざい）がなくなるのかなと思う。きょうの言葉を本部長は心に（刻み）、ちゃんと下の人を指導してほしい」と求めた。

池内本部長も取材に応じ、直接の謝罪が再審無罪の確定から５年以上たったことについて、「その後の訴訟も予想されたので、そうした状況も鑑みた」と釈明した。

西山さんは捜査段階での自白を基に逮捕され、公判では一貫して否認したものの、最高裁で懲役１２年が確定。出所後に「自白の信用性に疑いがある」などとして再審開始が認められ、２０年に無罪が確定した。

西山さんが国と県に賠償を求めた訴訟で大津地裁は７月、警察官の取り調べの違法性を認め、県に約３１００万円の賠償を命令。西山さんと県の双方が控訴せず確定した。

一方、検察官の起訴には「相応の合理性がある」として国への請求は退けており、西山さん側が控訴している。

再審無罪となった元看護助手西山美香さん（左手前）らに謝罪する滋賀県警の池内久晃本部長（右）＝７日午前、同県彦根市

滋賀県警本部長の謝罪後に記者会見する元看護助手西山美香さん＝７日午後、同県彦根市

