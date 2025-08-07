「捜査指揮機能せず、大きな過ち」＝検証結果公表、警視総監が謝罪―当時の幹部ら処分・大川原冤罪

Newsfrom Japan

機械メーカー「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪（えんざい）事件で、警視庁は７日、公安部の捜査の問題点や再発防止策をまとめた検証報告書を公表した。立件に不利な情報が幹部にほとんど報告されず、幹部も現場の捜査方針を追認するだけだったとし、「捜査指揮系統が機能せず、大きな過ちにつながった」と総括した。

迫田裕治警視総監は同日、記者会見を開き、逮捕された同社の大川原正明社長（７６）ら関係者に対し、「多大なご心労、ご負担をおかけした。深くおわびする」と謝罪。警察当局は当時の捜査幹部ら１９人を処分や処分相当とした。

報告書は、捜査の中核を担った外事１課５係の捜査の進め方に問題があったと指摘。５係長と直属の上司である管理官が「事件検挙を第一」に掲げ、立件に不利となり得る情報に十分な注意を払わなかったとした。

上司の外事１課長は、公安部長ら幹部に報告して指揮を受けるよう２人に十分な指導をしておらず、幹部への報告は捜査概要や予定だけの「形骸化」したものとなった。一方、幹部側も積極的に捜査状況を確認せずに報告を追認するだけで、「実質的に捜査指揮をしていなかった」と指弾した。

その結果、捜査方針の軌道修正が図られなかったとし、「組織として慎重に検討していれば、関係者の逮捕に至ることはなかった可能性は否定できない」と結論付けた。

国家賠償訴訟の控訴審判決で、捜査員の同社元役員への取り調べが「偽計的」などと指摘された点については、「真摯（しんし）に反省しなければならない」とした。

これらの問題点を踏まえ、報告書は約２０項目の再発防止策を提示した。重要事件では部長が主宰する捜査会議を開き、初期段階から捜査上の不利な情報や進展状況を報告させるとした。部下が上司の管理・指導状況を評価する「多面観察」の制度も実施するとした。

報告書は、訴訟で「（事件は）捏造（ねつぞう）」などと証言した警察官３人にも言及。警視庁側がこれらの証言を「壮大な虚構」と表現したことについて、「職員が自由に意見を述べることを萎縮させかねず、不適切」として撤回した。

警察庁も同日、不正輸出事件で取り調べの録音録画（可視化）を実施するなどの再発防止策を各都道府県警に通達した。

機械メーカー「大川原化工機」＝２０２３年１２月、横浜市都筑区

機械メーカー「大川原化工機」を巡る冤罪（えんざい）事件について記者会見する迫田裕治警視総監＝７日午前、警視庁

