公務員月給増、３４年ぶり３％超＝ボーナス含め４年連続プラス―初任給、手当込み３０万円も・人事院勧告

Newsfrom Japan

人事院は７日、２０２５年度の国家公務員の月給を平均３．６２％（１万５０１４円）引き上げ、ボーナス（期末・勤勉手当）を０．０５カ月増の年４．６５カ月とするよう国会と内閣に勧告した。月給、ボーナスともプラス改定は４年連続で、月給引き上げが３％を超えるのは１９９１年度以来、３４年ぶり。本府省採用の大卒総合職の場合、初任給は手当込みで３０万円を上回るなど、民間との人材獲得競争を意識する内容となった。

人事院の川本裕子総裁は記者会見で「優秀な人材の確保と職員のさらなるモチベーション向上につながり、一人ひとりがよりいっそう高いパフォーマンスを発揮することを期待する」と述べた。

人事院は勧告に当たり、民間の給与水準を調査し、公務員と比較している。今回から比較対象の企業規模を「従業員５０人以上」から「１００人以上」へ変更。このうち本府省職員の比較対象は、東京２３区に本店を置く「５００人以上」から「１０００人以上」へ見直した。

調査結果によると、公務員月給が民間を１万５０１４円下回った。企業規模が大きくなるほど、給与水準も高くなるとされており、比較対象の企業規模見直しが官民格差を広げる要因の一つとなった。また、物価高騰や人材確保に対応するため、民間で賃上げが進んだことも背景にある。ボーナスも、公務員が民間を０．０５カ月下回った。

そこで、人事院は公務員給与を民間並みに引き上げることを勧告。月給は若年層に重点を置きつつ、全体的に改定する。初任給も大幅に引き上げ、大卒総合職は１万２０００円増の２４万２０００円、高卒一般職は１万２３００円増の２０万３００円とする。本府省採用の大卒総合職の初任給は、手当を含めて３０万１２００円となる。

川本裕子人事院総裁（左から２人目）から勧告を受け取る石破茂首相（中央）＝７日午前、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]