ソニーＧ、純利益９７００億円＝関税影響減で通期予想上げ、４～６月は最高益

ソニーグループ（Ｇ）は７日、２０２６年３月期連結業績予想（国際会計基準）について、本業のもうけを示す営業利益を１兆３３００億円（従来予想は１兆２８００億円）、純利益を９７００億円（同９３００億円）に、それぞれ上方修正した。米関税政策による営業利益の押し下げ額の試算を当初の１０００億円から７００億円に縮小したため。売上高は従来予想を据え置いた。

米関税による影響は、８月１日時点で発表されていた税率を基に試算。ゲーム、エレクトロニクス、半導体の各事業で、それぞれ２００億～３００億円程度の影響を見込む。決算説明会で陶琳最高財務責任者（ＣＦＯ）は、米関税を巡る状況は日々変化していると指摘した上で、「年度を通じた影響と対応は、複数のシナリオを持ち注意深く見極める」と話した。

同日発表した２５年４～６月期連結純利益は、前年同期比２３．３％増の２５９０億円で、４～６月期として過去最高だった。ゲーム事業や半導体事業が好調だった。売上高は２．２％増の２兆６２１６億円、営業利益は３６．５％増の３３９９億円で、いずれも過去最高を更新した。

ソニーグループ本社＝東京都港区

