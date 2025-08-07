「空の安全、その目と手に」＝遺族女性、日航で初めて講演―亡き夫に報告・墜落事故４０年

Newsfrom Japan

「二度と同じ事故が起きないように、お願いしてきたからね」―。乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故で、夫を亡くした大阪府箕面市の谷口真知子さん（７７）は７月、群馬県上野村の「御巣鷹の尾根」にある墓標に報告した。今年、初めて日本航空の社員らに講演し「皆さんのその目、その手に空の安全は懸かっている」と訴えた。

１９８５年８月１２日、夫の正勝さん＝当時（４０）＝は上司の葬儀に参列した帰り、羽田発大阪行きの日航１２３便に乗った。激しく揺れる機体の中で残した走り書きのメモには、「まち子 子供よろしく」と記されていた。谷口さんは「主人の死が信じられず、ぼうぜんとして食べることも飲むこともできなかった」と当時を振り返る。

事故から数カ月後、正勝さんが庭に植えた柿の木に初めて実がなり、母子３人が前を向くきっかけになった。孫娘の「生きているパパのパパに会いたかった」という一言をきっかけに、家族の思い出を描いた絵本「パパの柿の木」を２０１６年に自費出版。空の安全を願い、延べ４０～５０回、各地で読み聞かせを続けてきた。

運輸省航空事故調査委員会（当時）によると、事故原因は米ボーイング社による圧力隔壁の修理ミスで、日航の点検方法にも十分とは言えない点があった。「正確に修理されていれば５２０人の命を奪うことはなかった。その何十倍の家族や友人の人生や運命を狂わすこともなかった」。谷口さんは、整備に携わる社員にこそ講演を聞いてほしいという思いがあった。

念願がかなって今年７月９日、日航や整備を担当するグループ会社の新入社員約１５０人を前に絵本を読み聞かせ、自身の思いを語った。「きょうと同じ日が、あすもあさってもやってくる。そんな日を守ってほしい」。新入社員らは熱心にメモを取るなど真摯（しんし）に聞き入っていたという。

同月１６日、谷口さんは息を切らしながら一歩一歩、御巣鷹の尾根を登った。たどり着いた墓標には、正勝さんが好きだったビールやコーヒーと一緒に、より読みやすく改訂したばかりの絵本を並べた。

谷口さんにとって御巣鷹の尾根は「主人と話し合える一つの場所」。今年も「家族を見守ってね」と笑顔で語り掛けた。

事故から４０年。「主人が生きた年齢も４０年。その年に（日航で）講演できて、何かの巡り合わせだと感じる」と語る谷口さん。「ここ（御巣鷹）に来ないと夏が終わらない。今年も来られたな」とほほ笑んだ。

日本航空での講演について、夫正勝さんの墓標に語り掛ける谷口真知子さん＝７月１６日、群馬県上野村

「御巣鷹の尾根」を登る谷口真知子さん＝７月１６日、群馬県上野村

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]