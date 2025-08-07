トヨタ、純利益２．６兆円に下方修正＝米関税打撃、販売は堅調―２６年３月期

Newsfrom Japan

トヨタ自動車は７日、２０２６年３月期連結業績予想（国際会計基準）について、純利益を２兆６６００億円（従来予想３兆１０００億円）に下方修正した。２期連続の減益となる。トランプ米政権の高関税政策が営業利益を１兆４０００億円押し下げると見込んだ。

一方、北米での販売は堅調さを維持しており、日野自動車やダイハツ工業も含めたグループ世界販売台数見通しは１１２０万台を据え置いた。売上高に当たる営業収益も変更しなかった。上田裕之渉外広報本部長は、決算説明会で「北米の販売は変わらぬ勢いがある」と説明した。

業績見通しでは、本業のもうけを示す営業利益も３兆２０００億円に引き下げた。米関税のほか、円高や資材価格の上昇も減益要因となる。一方、コスト削減や販売増などで９０００億円弱の収益改善効果も織り込んだ。

東崇徳経理本部長は関税影響を踏まえ、コスト削減や現地生産の強化などに取り組む考えを表明。「適切なタイミングがあれば、価格改定もしていく」と述べ、米国での値上げ時期を探る考えも示した。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

