新戦闘機Ｆ３５Ｂを初配備＝「空母」艦載も想定―宮崎

防衛省は７日、最新鋭ステルス戦闘機「Ｆ３５Ｂ」３機を航空自衛隊新田原基地（宮崎県新富町）に配備した。自衛隊基地への配備は初で、今年度中に５機を追加。これらを含め、将来的には計４２機を調達する計画だ。

事実上の「空母化」を進める海上自衛隊の護衛艦「いずも」と「かが」の艦載機としての運用も想定。海洋進出を強める中国を念頭に、南西諸島防衛の対処力強化が期待される一方、専守防衛に反するとの批判もある。

Ｆ３５Ｂは短距離離陸・垂直着陸能力とレーダーに映りにくい高いステルス性を備える。昨年度中の導入を予定していたが、機体に搭載するソフトウエアの開発に時間を要し、米側からの納入が遅れていた。

３機は同日午後１時半すぎ、新田原基地に到着し、垂直着陸などを披露した。当初４機が飛来する予定だったが、機体トラブルにより１機は後日配備となった。

防衛省は当初、騒音が大きい垂直着陸訓練について、緊急時を除き行わないとしていたが、２月に夜間も含めて実施すると表明。訓練場所として想定していた空自馬毛島基地（鹿児島県西之表市）の建設工事が長引いているためで、周辺住民や地元自治体から反発の声が上がっている。

視察した新富町の小嶋崇嗣町長は記者団に対し、「通常より騒音の時間が長い。対策について議論を詰めていきたい」と語った。

航空自衛隊新田原基地に配備されたＦ３５Ｂ＝７日午後、宮崎県新富町

