空自機、茨城県沖で墜落＝搭乗員１人脱出、けがなし

７日午後０時半すぎ、茨城県沖の航空自衛隊の訓練空域で訓練中のＦ２戦闘機が海に墜落した。搭乗していた３０代の空自隊員１人が緊急脱出。病院に搬送されたが、けがはないという。付近の船舶などへの被害は確認されていない。空自が原因究明を進めている。

空自トップの森田雄博航空幕僚長は同日、臨時記者会見を開き、「国民の皆さまにご心配をお掛けし心からおわびする」と陳謝した。

空自によると、墜落したのは空自百里基地の第７航空団所属（同県小美玉市）のＦ２で、同所属の１等空尉が搭乗していた。１尉の総飛行時間は約１０００時間だった。離陸前の点検では異常は確認されなかったという。

事故機は同日午前１１時４４分に同基地を離陸。北東約１５０キロの空域で、事故機を含めたＦ２計４機と、空自の救難機２機で訓練を行っていたところ、１尉が管制に異常を伝え、緊急脱出したという。

１尉は脱出後、一緒に訓練していた救難ヘリで救出された。空自は事故を受け、対領空侵犯措置などに当たる一部機体を除き、Ｆ２の訓練飛行を当面見合わせる。

