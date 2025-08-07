最高検「消極証拠の確認不十分」＝「深くおわび」、処分はせず―大川原化工機事件で検証結果

Newsfrom Japan

機械メーカー「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪（えんざい）事件で、最高検は７日、「（立件に不利な）消極証拠の確認や実態の正確な把握が不十分だった」などとする検証結果を公表した。起訴や公判に関わった検事の処分はしなかった。

記者会見した山元裕史次長検事は「検察全体の問題として真摯（しんし）に受け止め、起訴した検察官らに対しては指導した」とした上で、同社関係者に対し「多大なご負担やご心痛をおかけしたことについて心より深くおわび申し上げます」と頭を下げた。

報告書は、勾留中に胃がんが判明し死亡した元顧問相嶋静夫さん＝当時（７２）＝の保釈に一貫して反対したことについて「病状を考慮しつつ、反対意見を述べないなど柔軟な対応を取ることが相当だった」と言及した。

東京地検は警視庁公安部に対し「一定の補充捜査を促していた」としつつ、消極証拠について確認不足だったと指摘。消極証拠があれば提供するよう求め、同社が噴霧乾燥器を不正輸出する動機を確認するべきだったとした。

その上で、立件の先例がなく、省令解釈に関する司法判断も示されていなかったことから、慎重に捜査すべきだったと述べた。検察官自らが経済産業省に確認する必要性も指摘した。

