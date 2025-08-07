維新・吉村代表が続投＝共同代表に藤田氏ら名乗り

Newsfrom Japan

日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）の続投が７日、決まった。参院選を受けた国会・地方議員らの投票で、代表選を実施しないことを決定。辞任を表明した前原誠司共同代表の後任を選ぶ選挙も同日告示され、藤田文武前幹事長、松沢成文参院議員、斉木武志衆院議員が立候補を届け出た。８日に投開票される。

維新は新執行部の下で党勢回復を図る。吉村氏は大阪市の党本部で記者団の取材に応じ、「維新の公約を実行するには、一致団結して進むことが重要だ」と党内の結束を呼び掛けた。

自民、公明両党の連立政権への参加に関しては「石破政権とは全くない」と否定。一方で、将来的な可能性を問われると「現時点ではない」と述べるにとどめた。

維新の規約は国政選挙・統一地方選挙後に代表選を行うか否かを決めると定める。これに基づき、党所属の国会議員、地方議員、首長ら８４２人による電子投票が７日昼までの３日間、実施された。結果は賛成９３票、反対５２１票で代表選は見送られ、吉村氏の続投が信任された。

新しい共同代表（国会議員団代表）を選ぶ選挙は８日午後の両院議員総会で、党所属国会議員５７人の投票により行われる。届け出後、藤田氏は記者団に「全国政党をもう一度目指す」と強調。松沢氏はＸ（旧ツイッター）で「党改革を断行しなければならない」と訴えた。斉木氏は「既得権に切り込む姿勢を思い出す必要がある」と記者団に述べた。

続投が決まり、記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表＝７日午後、大阪市中央区

