基礎収支３．２兆円赤字＝今年度、黒字化未達へ―政府

政府は７日、経済財政諮問会議（議長・石破茂首相）で、財政健全化の指標となる国・地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス、ＰＢ）が２０２５年度に３兆２０００億円程度の赤字になるとの試算を示した。税収の上振れで１月の試算（４兆５０００億円程度の赤字）より改善するものの、２５年度の黒字化実現はほぼ不可能な状況となった。

ＰＢは、社会保障や公共事業などの政策経費を借金に頼らず、税収などの財源でどれだけ賄えているかを示す指標。政府は１８年以降、「２５年度」の黒字化目標を掲げていたが、今年６月に決定した経済財政運営と改革の基本方針「骨太の方針」で、達成時期を「２５年度から２６年度」と事実上先送りしていた。

ＰＢの黒字化達成は２６年度となり、黒字幅は３兆６０００億円程度を見込む。ただ、この試算は、高校授業料など教育無償化の安定財源を確保することが前提。さらに、衆参両院で少数与党となった石破政権が野党の要求に応じ、消費税減税などに踏み切れば、黒字化の達成は危ぶまれる。

