鹿児島・霧島に大雨特別警報＝前線の影響、線状降水帯発生―「緊急安全確保」発令

九州南部は前線の影響で７日夜から大雨となり、鹿児島県（奄美除く）では８日未明、線状降水帯が断続的に発生した。気象庁は同日午前５時に同県霧島市に大雨特別警報を発表し、土砂災害や河川の氾濫に最大級の警戒をするよう呼び掛けた。同市全域と鹿児島市の一部には、５段階の警戒レベルで最も高い「緊急安全確保」が発令された。

霧島市・溝辺では午前３時までの１時間に１０７．５ミリの猛烈な雨を観測し、午前４時５０分までの１２時間雨量が４８３．０ミリに上った。同市・牧之原でも午前６時１０分までの１２時間雨量が４９５．０ミリとなり、いずれも地点ごとの観測史上最多記録を更新した。同市の天降川では一時、氾濫の危険が高まった。

県は災害対策本部を設置。県警は家屋倒壊が複数発生している可能性があるとし、人的被害を調べている。姶良市消防本部によると、住宅１棟が倒壊し女性２人が病院搬送された。病院搬送時に意識はあったという。

県災対本部などによると、薩摩川内市で住宅１棟が床上浸水。霧島市では住宅１棟が倒壊したほか、道路陥没でトラック２台が橋から転落した。２人が救助されたという。また市内にあるキャンプ場では、道路寸断により子どもを含む４０人が孤立状態になっているとみられる。

気象庁の立原秀一予報課長は記者会見し、九州南部には前線の影響で東シナ海から非常に湿った空気が流れ込み続けており、前線は今後２～３日、九州や日本海側に停滞する見通しだと説明。「災害の危険度が高い状態が続くので警戒してほしい」と話した。

九州南部の９日正午までの県別２４時間予想雨量は多い所で、鹿児島１８０ミリ、宮崎１５０ミリ。１０日正午までの同雨量と１１日正午までの同雨量は、それぞれ鹿児島、宮崎とも１００ミリ。

