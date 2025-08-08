「心動かす運動」継承を＝被爆８０年「証言の転換期」―被団協の田中熙巳代表委員・長崎原爆忌
昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の田中熙巳代表委員（９３）＝埼玉県新座市＝は半世紀以上、被爆者運動に尽力してきた。被爆８０年の節目を「被爆者による証言活動が終わる転換期」と捉え、次世代に「相手の心を動かす運動をつくり上げてほしい」と思いを託す。
長崎市で被爆し、伯母ら親族５人を失った。１９７０年ごろから運動に携わり、日本被団協の事務局長を計約２０年務めた。２０１７年に代表委員に就任。昨年１２月、ノルウェーで開かれた平和賞授賞式で講演し、核兵器廃絶を「心からの願い」と訴えた。
式から半年余りが過ぎ、「国際的に影響がある重要な受賞。核兵器がどういう兵器なのか、改めて伝える努力をしなければ」と力を込める。国内の関心は高まったものの、運動に加わるまでには発展していないと感じており、「関心を持った人が頑張れる体制をつくっていく」と話す。
広島、長崎以降、核兵器が使われていないことについては「被爆者が『核のタブー』をつくり上げるのに必死の努力をしてきた」と評価しつつ、「非常に危険な時もあった」と指摘。「これからも絶対使われないとは言えない」と警鐘を鳴らす。
被爆８０年。進む高齢化を念頭に、これまで体験を話さないできた被爆者に証言を促したいと思う一方、「被爆者が体験を通して核兵器を語るのは終わる時が来た。証言活動の大きな転換期だ」とも考えている。次世代に期待し、「証言を生かすことが大事。知恵を出し合い、エネルギーを使い、相手の心を動かす運動をつくってほしい」と語る。
「核戦争になれば人類は破滅する。核をなくすのは人類最大の課題で、私にとって一番意義のある仕事」。そう話す田中さんは８０年目の夏も全国で証言や講演に奔走する。これからを担う人たちに「日本が戦争に至り、平和な国になった経緯を理解する必要がある。そして、どういう国にしていくか、夢を持ってほしい」と呼び掛けた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]