鹿児島・霧島に一時大雨特別警報＝前線の影響、線状降水帯発生―住宅倒壊、けが人も

Newsfrom Japan

九州南部は前線の影響で７日夜から大雨となり、鹿児島県（奄美除く）では８日未明、線状降水帯が断続的に発生した。気象庁は同日午前５時に同県霧島市に大雨特別警報を発表し、同市全域と鹿児島市の一部には５段階の警戒レベルで最も高い「緊急安全確保」が発令された。朝以降は雨が弱まり、大雨特別警報は午後１時半に警報に切り替えられ、緊急安全確保も解除された。

姶良市消防本部によると、住宅１棟が倒壊し女性２人が病院搬送されたが、搬送時に意識はあったという。ほかにこの家に住む３０代女性と連絡が取れておらず、安否確認を急いでいる。

霧島市などによると、住宅１棟が倒壊したほか、道路陥没でトラック２台が橋から転落し２人が軽傷を負った。また市内にあるキャンプ場では、道路寸断により子どもを含む４０人が一時孤立状態になったが、その後解消され、市の建物に移動した。

県災害対策本部によると、午後５時時点で、県内約４５０戸で停電し、姶良市の約１万４３００戸などで断水となった。

霧島市の鹿児島空港にある観測点（溝辺）では、午前３時までの１時間に１０７．５ミリの猛烈な雨を観測し、午後０時５０分までの２４時間雨量が５０６．５ミリに上った。同市・牧之原でも午前８時までの同雨量が５１５．５ミリとなり、いずれも地点ごとの観測史上最多記録を更新した。

同空港の発着便は多数欠航し、ＪＲ鹿児島線など在来線も運転見合わせが相次いだ。

気象庁の立原秀一予報課長は記者会見し、九州南部には前線の影響で東シナ海から非常に湿った空気が流れ込み続け、当初の予測より早く線状降水帯が発生したと説明。霧島市付近の狭い範囲に集中的に雨が降ったという。

前線は九州付近に停滞し続ける見込み。立原課長は「今後は少しの雨でも災害の危険度が高まるので、引き続き身の安全を確保してほしい」と呼び掛けた。

護岸が決壊した網掛川＝８日、鹿児島県姶良市（同県提供）

