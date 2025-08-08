赤沢氏、１５日に国会説明＝立民は閉会中審査要求

Newsfrom Japan

与野党は８日、トランプ米政権による新たな相互関税を巡る日米の食い違いを受け、１５日に衆院予算委員会の理事懇談会を開き、赤沢亮正経済再生担当相から説明を受けることを決めた。立憲民主党は自民党に対し、衆院予算委の閉会中審査の開催を求めた。

立民の野田佳彦代表は記者会見で、日米両政府が合意文書を作成していないことについて「大きなミスジャッジだった」と批判。赤沢氏が、関税に関する大統領令を米側が修正する、との考えを示したことについても、「いつ修正されるかも分からない。先行き不透明感を払拭できない」と指摘した。

立民の重徳和彦政調会長も国会内で開いた「日米通商問題対策本部」の会合で、政府の対応を問題視した。「日本が（合意を）文書化しないことがいい方法だ、と判断した根拠が薄弱なものになっている」と述べた。

国民民主党の玉木雄一郎代表はＸ（旧ツイッター）に「約束が再び『口約束』にならないのか、不安は消えない。国会での説明が必要だ」と投稿。日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は府庁で記者団に「合意文書がない中で、何が合意されているか不明確だ。（政府は）説明を果たすべきだ」と訴えた。

閣議に臨む石破茂首相（中央）ら＝８日、首相官邸

