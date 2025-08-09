核廃絶「先延ばし許されない」＝平和宣言、即時停戦を要請―８０回目の長崎原爆の日

Newsfrom Japan

長崎は９日、８０回目の原爆の日を迎え、爆心地に近い長崎市の平和公園で市主催の「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれた。鈴木史朗市長は平和宣言で、世界各地で起きている武力衝突の即時停戦を要請し、核戦争突入の危険性から「人類存亡の危機が差し迫っている」と訴えた。

さらに、すべての国の指導者に対し、来年開催予定の核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議で核兵器廃絶への具体的な道筋を示すよう求め、「先延ばしは許されない」と迫った。

式典には、９４カ国・地域と欧州連合（ＥＵ）の代表が参列し、台湾は初めて出席。昨年は市が招かなかったロシアやベラルーシ、イスラエルも参加し、計４１９５人が参列した。

「核兵器による死と苦しみを、たとえ一人たりとも許してはならない」。鈴木市長は平和宣言で、長崎の被爆者で日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）元代表委員の故・山口仙二さんが１９８２年、国連軍縮特別総会で演説した際の言葉を引用し、「ノーモア・ヒバクシャ」の叫びは「被爆者の思いの結晶そのもの」と訴えた。

日本政府には、核兵器禁止条約の署名・批准を求めたほか、国が定める被爆地域の外にいた「被爆体験者」の救済を強く要請した。

被爆者を代表し、「平和への誓い」を読み上げた西岡洋さん（９３）は、日本被団協のノーベル平和賞受賞に言及した上で、「平和につながるこの動きを絶対に止めてはいけない。さらに前進させよう」と呼び掛けた。

石破茂首相はあいさつで「核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みを主導していくことこそが我が国の使命」と述べたが、核兵器禁止条約には触れなかった。式典後に原爆資料館などを見学したほか、被爆者団体や被爆体験者団体の代表らと面会した。

式典では、７月末までの１年間に新たに判明した原爆死没者３１６７人の名前を記した原爆死没者名簿３冊を遺族らが奉安。原爆投下時刻の午前１１時２分に合わせて１分間黙とうした。死没者数は２０万１９４２人となった。

平和祈念式典で長崎平和宣言を読み上げる鈴木史朗長崎市長＝９日午前、長崎市の平和公園

平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表の西岡洋さん＝９日午前、長崎市の平和公園

平和祈念式典であいさつする石破茂首相＝９日午前、長崎市の平和公園

平和祈念式典で原爆投下時刻に合わせて黙とうする参列者＝９日午前１１時２分、長崎市の平和公園

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]