核廃絶はＮＰＴ体制下で＝石破首相「保有国巻き込み議論」

石破茂首相は９日、長崎市で開かれた原爆の日の式典に出席した後、市内で記者会見した。「核兵器のない世界」の実現に関し、「核兵器国を巻き込んで議論しないと、核の廃絶や削減はできない」と指摘。核保有国と非保有国の双方が加わる核拡散防止条約（ＮＰＴ）の体制下で取り組むのが現実的だとする認識を改めて示した。

首相は米国などが参加していない核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加を一時検討したが、政府として見送った経緯がある。

会見では国の安全保障と核廃絶を挙げ、「国民と世界に対して二つの責任を負っている」と強調。その両立を目指すと表明した。

国が定める被爆援護対象区域外で長崎原爆に遭った「被爆体験者」を被爆者に認定する考えはあるか問われたのに対しては、昨年１２月から国が被爆者と同等の医療費の助成をしていると説明。「今後も着実に実施していきたい」と語った。

記者会見する石破茂首相＝９日午後、長崎市

平和祈念式典であいさつする石破茂首相＝９日午前、長崎市の平和公園

