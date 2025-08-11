熊本・玉名などに大雨特別警報＝前線停滞、線状降水帯発生―気象庁「安全確保を」

Newsfrom Japan

東北地方南部から九州は１０日、日本海側に停滞する前線や前線上の低気圧の影響で雨が降り、福岡、熊本、大分、山口各県で線状降水帯が発生し、１１日未明には長崎県でも発生した。熊本県では１０日夜から記録的短時間大雨情報が相次いで出され、気象庁は１１日午前０時２０分に玉名市と長洲町に大雨特別警報を発表した。浸水などの災害が発生している可能性が非常に高いとして、直ちに安全を確保するよう呼び掛けている。

線状降水帯は九州北部の福岡、佐賀、長崎、熊本、大分各県では１１日朝まで、九州南部の宮崎、鹿児島両県は同日昼前まで発生の恐れがある。

玉名市では１０日午後１１時５０分までの３時間雨量が２８４．０ミリ、熊本県菊池市では１１日午前０時までの同雨量が２１１．５ミリに上った。一方、福岡県宗像市では１０日午後８時１０分までの２４時間雨量が４１４．５ミリ、山口県下関市では３６６．５ミリに上り、いずれも地点ごとの観測史上最多を更新した。

山陽新幹線は１０日午後から広島―博多間で終日運転を見合わせ、東海道新幹線も遅れが生じた。福岡空港も欠航や遅れが相次いだ。前線は１２日にかけて停滞し、広い範囲で大雨や落雷、突風、ひょうに注意が必要。

１２日午前０時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海と四国、九州北部２５０ミリ、関東甲信と九州南部２００ミリ、近畿１８０ミリ、北陸と中国１００ミリ、東北８０ミリ。

その後、１３日午前０時までの同雨量は、関東甲信と九州北部１５０ミリ、北陸１２０ミリ、東海１００ミリ、東北と近畿、四国８０ミリ、中国６０ミリ。

