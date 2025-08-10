釜本邦茂さん死去、８１歳＝日本最高のストライカー

Newsfrom Japan

日本サッカー史上最高のストライカーと言われ、１９６８年メキシコ五輪のサッカー（男子のみ実施）で７得点を挙げて得点王に輝き、日本代表初の銅メダル獲得の原動力となった釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんが１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。葬儀は近親者のみで執り行い、後日お別れの会を開く予定。近年は体調を崩し療養していた。

京都市出身。小学校からサッカーを始め、京都・山城高から早大に進学。早大では４年連続関東大学リーグ得点王となり、６７年にＪリーグの前身である日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマー入りした。ＪＳＬでは１７シーズンで２５１試合に出場し、史上最多の２０２得点を記録。得点王も最多の７度獲得した。

日本代表には６４年から選出され、東京、メキシコ両五輪に出場。国際Ａマッチ７６試合出場で、今も破られていない男子史上最多の７５得点を記録した。右斜めからのシュートを得意とし、「右４５度」は代名詞となっていた。

８４年に現役を引退。ＪリーグのＧ大阪監督を経て、９８年から日本サッカー協会副会長、２００２年強化推進本部長などを歴任し、０５年に日本サッカー殿堂入りした。１９９５年には自民党から出馬して参院選に初当選、１期務めた。

釜本邦茂さん

天皇杯を制し、喜ぶヤンマーの釜本邦茂さん＝１９７１年、東京・国立競技場

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]