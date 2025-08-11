熊本県７市町に大雨特別警報＝八代や天草など追加、安全確保を―気象庁

Newsfrom Japan

九州北部は１１日も西・東日本の日本海側に停滞する前線の影響で猛烈な雨が降り、気象庁は１１日午前５時２５分に熊本県八代市と宇城市、氷川町、同８時１０分に上天草市、同９時１５分に天草市に大雨特別警報を発表した。同県の特別警報の発表対象は午前０時２０分に発表した玉名市や長洲町と合わせ、７市町となった。

これら７市町と美里町、玉東町には５段階の警戒レベルで最も高い「緊急安全確保」が発令された。

総務省消防庁などによると、熊本と福岡両県で計８人が川に流されるなどしたと通報があった。うち熊本県甲佐町では４人が乗った車が土砂崩れに巻き込まれ、これまでに子ども２人を含む３人を救出。５０代男性の捜索を続けているという。

熊本、長崎両県では１１日、線状降水帯が断続的に発生し、記録的短時間大雨情報が相次いで出された。福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎各県は昼前まで、熊本県は昼すぎまで、線状降水帯が引き続き発生する恐れがある。

同庁の立原秀一予報課長は未明に記者会見し、「災害が既に発生している可能性が極めて高く、直ちに身の安全を確保してほしい」と呼び掛けた。この大雨は東シナ海から前線や前線上の低気圧に向かい、非常に暖かく湿った空気が流入しているのが要因。前線は１２日まで日本海側に停滞し、次の低気圧が前線上を東へ移動するため、大雨が長引くという。

玉名市は１１日午前８時１０分までの１２時間雨量が４０４．５ミリ、熊本県山都町は午前９時までの同雨量が３８６．５ミリ、熊本市中央区では３６３．５ミリとなり、いずれも地点ごとの観測史上最多記録を更新した。

激しい雨の中、自転車や徒歩で通行する人たち＝１１日午前、熊本市

大雨で水位が上昇した白川＝１１日午前、熊本市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]