鎮魂と安全祈り灯籠流し＝遺族「記憶語り継ぐ」―日航機墜落、１２日に４０年

Newsfrom Japan

乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年となるのを前に、遺族らは１１日夕、墜落現場となった「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の麓を流れる神流川で灯籠流しを行った。犠牲者の鎮魂と空の安全を祈り、事故を二度と起こさないために「記憶を語り継がないといけない」と思いを新たにした。

犠牲者へのメッセージを書き込んだ手作りの灯籠約２００個がともされ、参加者全員が黙とうををささげた後、灯籠を川面に浮かべた。

会社員の河口亜慧さん（２４）＝東京都新宿区＝は、生まれる前に祖父博次さん＝当時（５２）＝を亡くした。博次さんが機内で残した遺書には「幸せな人生だった」と感謝の思いが書かれていた。

亜慧さんは「自分もそう言い切れる人生を歩みたい」と話し、「（空の安全は）見えないところの努力で守られる。そのコストを忘れないでほしい」と願った。

父の南慎二郎さん＝当時（５４）＝が犠牲になった川崎市の内野理佐子さん（６５）は昨年１２月、母（９０）を亡くした。納骨の際、父の骨つぼを開けると、生前に母が話していた通り、お骨代わりに歯のブリッジが入っているのを見て、悔しさがこみ上げた。「人間だからミスはあるが、事故の記憶を呼び起こし、なくすために努力してほしい」と話した。

日航ジャンボ機墜落事故から４０年となるのを前に、墜落現場となった「御巣鷹の尾根」の麓を流れる神流川で行われた灯籠流し＝１１日午後、群馬県上野村

日航ジャンボ機墜落事故から４０年となるのを前に行われた灯籠流しで、メッセージを書く遺族の河口亜慧さん（手前）＝１１日午後、群馬県上野村

日航ジャンボ機墜落事故から４０年となるのを前に、犠牲者の冥福を祈って飛ばされたシャボン玉＝１１日午後、群馬県上野村

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]