入場券販売１８００万枚超に＝万博、収支黒字化にめど

日本国際博覧会協会は１１日、大阪・関西万博の入場券販売について、運営費の収支が黒字になる目安「１８００万枚」を突破したと明らかにした。１３日に開幕から４カ月を迎えるのを前に、赤字の回避にめどが付いた。ただ、災害対応などで想定外の出費が生じる可能性もあり、関係者は最終的な目標「２３００万枚」の達成を目指す。

協会によると、８日までに約１８０９万枚を売り上げた。４月１３日の開幕以降、１週間当たりの販売枚数はおおむね４０万～５０万枚台で推移し、２００５年愛知万博と比べ売れ行きは好調だ。開幕前には販売が伸び悩み、赤字も懸念されてきたが、イタリアや米国をはじめとした海外館に連日行列ができるなど人気を博し、ＳＮＳでの好意的な口コミも後押しした。

万博運営費は１１６０億円で、９６９億円を入場料収入で賄う計画だ。１８００万枚程度を売り上げると収支が均衡するとされる。

大阪・関西万博の会場で、パビリオンに並ぶ人たち＝８日、大阪市此花区

