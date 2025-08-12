御巣鷹の記憶、次世代へ＝「伝えていきたい」―慰霊登山、群馬県上野村・日航機墜落４０年

Newsfrom Japan

乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故は１２日、発生から４０年を迎えた。墜落現場の「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）には遺族らが慰霊登山に訪れ、点在する墓標の前で亡き人をしのんだ。遺族が高齢化する中、事故を直接知らない子や孫世代も増え、「伝えていきたい」との声も聞かれた。

夫の孝之さん＝当時（２９）＝を亡くした大阪府豊中市の小沢紀美さん（６９）は、長男の秀明さん（３９）と墓標に手を合わせ、「４０年たったねえ…」と語り掛けた。紀美さんは「（御巣鷹は）昔は殺伐とした山だったが、受け止めてくれる山になった。安全を（祈る遺族らが）集う場所になった」と話した。

中学１年生で父昌憲さん＝当時（３９）＝を亡くした経営者の辻俊多美さん（５３）は「改めて山に登り、４０年はあっという間だったと思う」と心境を語った。

俊多美さんは、父の死を受け入れるまで時間がかかり、当時の父と同じ年になって初めて慰霊登山を始めた。自身も子を育てる中で「父はやりたいことがいっぱいあっただろうと気付いた」。事故の風化を防ぐため「伝えていきたい」と思いを新たにした。

父謙二さん＝当時（４９）＝を失った山本昌由さんと弟の康正さんは、ビデオ通話を通じて大阪府にいる母啓子さん（８０）に慰霊登山の様子を届けた。登ることが難しくなったという啓子さんは「墓標を遠隔で見せてもらい、お供えした花を見られて大満足だ」とビデオ通話で語った。

墜落地点は標高約１５６５メートルの尾根。尾根に立つ「昇魂之碑」の前で、遺族らは故人へのメッセージを付けた風船を飛ばした。東日本大震災やエレベーター事故など、他の災害や事故の遺族らも参加し、鐘を鳴らして空の安全を誓った。日航によると、慰霊登山をしたのは８２家族２８３人だった。

夜には麓の「慰霊の園」で、遺族や関係者が参列し、追悼慰霊式が営まれた。５２０本のろうそくがともされ、事故発生時刻の午後６時５６分に全員で黙とうをささげた。

日航ジャンボ機墜落事故の現場にある「昇魂之碑」の前で手を合わせる小沢紀美さん（手前）ら＝１２日午前、群馬県上野村

日航ジャンボ機墜落事故の現場にある「昇魂之碑」の前で風船を飛ばし、犠牲者を弔う人ら＝１２日午前、群馬県上野村

ろうそく供養を終え、犠牲者の氏名が刻まれた碑を見詰める人たち＝１２日午後、群馬県上野村

日航機墜落事故の追悼慰霊式で事故発生時刻に黙とうする遺族ら＝１２日午後、群馬県上野村

