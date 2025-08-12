九州大雨、熊本で２人死亡＝７市町に一時大雨特別警報―川に流され４人不明

Newsfrom Japan

九州北部では１０日から１２日にかけ、日本海側に停滞する前線の影響で大雨が降った。一部自治体に大雨特別警報が発表された熊本県では、土砂崩れに巻き込まれるなどして２人が死亡したほか、熊本、福岡両県で計４人が行方不明になった。

気象庁は１１日午前０時２０分、熊本県玉名市と長洲町に大雨特別警報を発表し、朝になって八代市と宇城市、氷川町、上天草市、天草市を順次追加。その後雨の勢いが弱まったのを受け、同午後３時４５分にこれら７市町すべて、警報に切り替えた。

熊本県などによると、同県甲佐町では１１日午前４時すぎ、「車で避難しようとして土砂崩れに巻き込まれた」と通報があり、車内から女性と長女（４）、長男（１）の３人が救出された。午後１時半すぎ、車外にいた夫とみられる男性（５７）が心肺停止状態で救助されたが、その後死亡が確認された。

同県八代市では１１日午後０時半ごろ、「普通乗用車が用水路に転落している」と付近の住民から１１９番があった。車内にいた７０代女性が心肺停止の状態で病院に搬送され、市によると、死亡が確認された。

熊本、福岡両県では１０日から１１日にかけ、川に流されて計４人が行方不明になった。熊本市北区では車両２台が流出。１台から１人が脱出したものの、もう１台に乗っていた男性１人の行方が分からなくなっている。同市南区でも同居する男性がいなくなったと通報があり、県警などが捜索している。

福岡県福津市の本木川では１０日午後５時半ごろ、近隣住民から「高齢の男女２人が川に流された」と消防に通報があった。県によると、２人は同市に住む夫婦で、県警と消防などが捜索を続けている。

気象庁の立原秀一予報課長は１１日午後の記者会見で、「東シナ海から前線や前線上の低気圧に向かい、非常に暖かく湿った空気が流れ込み続けたのが大雨の要因」と説明。前線が予想より南下しなかったため、熊本県で１０日夜から断続的に線状降水帯が発生し、記録的短時間大雨情報が相次いで出された。

玉名市は１１日午前８時１０分までの１２時間雨量が４０４．５ミリ、八代市は午前１０時５０分までの同雨量が３８５．５ミリとなり、いずれも観測史上最多記録を更新した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]