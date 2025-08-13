日経平均、初の４万３０００円台＝連日の最高値更新―東京株式市場

Newsfrom Japan

１３日の東京株式市場で、日経平均株価は初めて４万３０００円を上回り、史上最高値を連日で更新した。前日の米国株上昇を好感した買いが広がり、前日比５５６円５０銭高の４万３２７４円６７銭と６営業日続伸した。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も２５．５４ポイント高の３０９１．９１と、最高値を更新した。

特に活発に取引されたのは、半導体大手製造装置メーカーやメガバンクをはじめとする大型株で、市場関係者は「海外勢の買いが入った」（大手証券）と分析する。米関税政策を巡る不透明感後退や、決算発表を踏まえた企業業績の改善期待も継続しており、「投資家のリスク許容度も高まっている」（民間シンクタンク）状態だ。

１２日に公表された７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）がおおむね事前予想通りとなり、米国市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による早期利下げ期待が拡大。投資家心理が上向き、米主要株価指数がそろって上昇した。この流れを引き継いで、東京市場でも半導体や人工知能（ＡＩ）関連株を中心に、幅広い銘柄が値上がりした。

初めて４万３０００円を上回った日経平均株価の終値を示すモニター＝１３日午後、東京都中央区

