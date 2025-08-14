「最後の空襲」犠牲者追悼＝遺族参列し式典―秋田・土崎

Newsfrom Japan

終戦前日から翌日未明にかけ、秋田市が被害を受けた「日本最後の空襲」の一つとされる土崎空襲から８０年となった１４日、犠牲者を追悼する式典が同市の秋田港振興センター（セリオンプラザ）で開かれた。

空襲体験の語り部活動などを行う市民団体「土崎港被爆市民会議」が主催し、遺族や沼谷純市長らが出席。参列者は黙とうをささげた後、献花した。

式典で同会議代表の伊藤紀久夫さん（８５）は「今の平和な暮らしは、亡くなった一人ひとりの犠牲によることを忘れてはならない。これからも土崎の地から犠牲者の追悼と平和の声を発信していく」とあいさつした。

空襲は１９４５年８月１４日午後１０時半ごろから始まり、同市土崎地区の旧日本石油秋田製油所を標的に、１５日午前２時半ごろまで、米軍のＢ２９爆撃機など約１３０機が１万２０００発以上の爆弾を投下した。２５０人以上が亡くなったとされる。

土崎空襲の犠牲者を追悼する式典で献花する参列者＝１４日午前、秋田市

土崎空襲の犠牲者を追悼する式典であいさつする伊藤紀久夫さん＝１４日午前、秋田市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]