千玄室さん死去、１０２歳＝裏千家前家元、文化勲章

茶道裏千家前家元で、文化勲章受章者の千玄室（せん・げんしつ）さんが１４日午前０時４２分、死去した。１０２歳だった。京都市出身。葬儀は近親者で行う。後日、お別れの会を開く予定。

１９４３年、同志社大在学中に学徒出陣で海軍入隊。特攻隊に志願したが、出撃しないまま終戦を迎えた。

同大卒業後、米ハワイ大でも学んだ。韓国・中央大学校大学院博士課程修了。６４年、裏千家の十五代宗室を襲名した。伝統の茶道をより深めるとともに近代化に努め、９７年に文化勲章を受章した。

２００２年に長男の十六代宗室さんに家元を譲り、玄室に改名。日本文化の国際的理解の促進に貢献した。各国の大学で茶道の講座を多数開設。故金大中・元韓国大統領やミャンマーの民主化運動指導者アウンサンスーチーさんとも交流を持ち、ウィリアム英皇太子が来日した際も茶でもてなした。

「一碗（わん）からピースフルネスを」を信念に、精力的に海外に赴き、戦争犠牲者の慰霊と平和祈念のための献茶を続けた。日中関係の改善にも力を尽くし、繰り返し訪中して共産党幹部らと対話を重ねた。

８０年紫綬褒章、８９年文化功労者。茶道を通じた文化貢献は海外でも評価が高く、仏レジオン・ドヌール勲章など多くの勲章を受けた。国連親善大使や国連教育科学文化機関（ユネスコ）の親善大使などを歴任した。

茶道裏千家前家元の千玄室さん（左）に、自らたてたお茶を差し上げるミャンマー民主化運動指導者のアウンサンスーチー氏＝２０１３年４月、京都市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]