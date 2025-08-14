「永遠の平和」、祖父の思い継ぐ＝終戦時の鈴木貫太郎元首相の孫

Newsfrom Japan

「永遠の平和、永遠の平和」。終戦時に首相を務めた鈴木貫太郎は１９４８年、意識がもうろうとする中、こう言い残してこの世を去った。「誰かが語り継がねば」。孫の鈴木道子さん（９３）は著作や講演などを通じ、祖父が抱いていた平和への思いを伝え続けている。

敗戦が濃厚となっていた４５年５月、１３歳だった道子さんは首相官邸で祖父から疎開を促された。母の説得を拒む道子さんに、貫太郎は「若い人は安全な所にいなければならない。次の時代を築いてもらわなければいけないからね」と秋田行きを勧めた。道子さんは終戦に対する祖父の思いを感じた。

前月の首相就任直後、夜中に帰宅すると「自分がバドリオになる」と家族に告げたことがあった。バドリオは第２次世界大戦でイタリア首相として連合国と停戦交渉を行い、国内で裏切り者扱いされた。道子さんは「平和や終戦という言葉を漏らせば暗殺される時代。祖父は敗軍の将になって殺される覚悟を家族にだけ伝えた」と推し量る。

終戦は、８月１０、１４両日の御前会議で昭和天皇の「聖断」により、ポツダム宣言の受諾が決まって実現した。貫太郎は軍部の反対を考慮し、天皇に「聖断」を仰ぐ案を就任当初から温め、終戦工作を慎重に図ったとされる。

戦後は、枢密院議長として日本国憲法の審議に関わった。４８年４月、現在の千葉県野田市にあった自宅で戦時中の話をした後、「永遠の平和」と２度唱え、息を引き取った。道子さんは「永遠の平和にたどり着いたという遺言。それがいかに重要か、後世に伝えたいと思い、亡くなった」と受け止めている。

祖父に関する講演は当初、首相秘書官だった父の一さんが担っていた。音楽評論家だった道子さんは９３年に父が亡くなると、本や講座などで歴史を学び、活動を引き継いだ。

道子さんは戦後の８０年間について「日本が戦争に関わらなかったのは素晴らしい」と強調。一方、ロシアによるウクライナ侵攻など厳しい国際情勢に関しては「『永遠の平和』は全世界を考えてのこと。世界中が平和になってほしい」と願っている。

インタビューに答える鈴木貫太郎元首相の孫鈴木道子さん＝７月７日、東京都文京区

首相就任時に組閣本部となった東京都内の鈴木貫太郎宅（鈴木道子さん提供）

鈴木貫太郎元首相（左）と写真に納まる孫の鈴木道子さん（中央）。右は妻タカさん（鈴木道子さん提供）

インタビューに答える鈴木貫太郎元首相の孫鈴木道子さん＝７月７日、東京都文京区

晩年を過ごした千葉県内の自宅でくつろぐ鈴木貫太郎元首相（右）と妻タカさん（鈴木道子さん提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]