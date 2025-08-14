内閣支持６．５ポイント増の２７．３％＝首相辞任、反対が上回る―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が８～１１日に実施した８月の世論調査によると、石破内閣の支持率は２７．３％で前月比６．５ポイント上昇した。不支持率は同５．４ポイント減の４９．６％。石破茂首相（自民党総裁）は辞任すべきかについては、「思わない」が「思う」をやや上回った。

自民党内では、首相に参院選惨敗の責任を取って退陣を求める声が出ている。ただ、参院選結果を受けて首相は辞任すべきかを聞いたところ、「思わない」は３９．９％で、「思う」は３６．９％だった。自民支持層に限ると「思わない」は６５．９％に上り、「思う」は２４．６％だった。

内閣を支持する理由（複数回答）は「他に適当な人がいない」１３．６％、「首相を信頼する」８．３％、「誰でも同じ」４．３％などの順。支持しない理由（同）は「期待が持てない」２６．９％、「首相を信頼できない」１８．９％、「印象が悪い」１８．１％などと続いた。

◇参政、野党トップに

政党支持率は、自民が前月比０．７ポイント減で１５．７％。参院選で躍進した参政党が７．６％で続き、初めて野党トップとなった。国民民主党は６．８％、立憲民主党は５．５％だった。以下、公明党３．７％、日本維新の会２．４％、共産党１．８％、日本保守党１．６％、れいわ新選組１．５％、チームみらい０．６％、社民党０．５％。支持政党なしは５０．０％だった。

調査は全国１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５６．９％。

平和祈念式典であいさつする石破茂首相＝９日、長崎市の平和公園

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]