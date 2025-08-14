「野党中心の政権交代」２割超＝自公継続１６．４％―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が８～１１日に実施した８月の世論調査で、期待する今後の政権の枠組みを聞いたところ、「野党中心の政権交代」が２０．９％で最も多かった。「自民、公明両党の政権継続」は１６．４％だった。一方、自公政権に国民民主党や立憲民主党などが加わるは、合わせて３５．８％だった。

自公政権に「国民民主が参加」は１１．７％、「立民が参加」は１０．６％で、「参政党が参加」は８．０％、「日本維新の会が参加」は５．５％だった。

参院選で与党が過半数を割り込んだ結果については、「良かったと思う」が５２．１％で、「思わない」の１９．４％を上回った。

参院選で野党が掲げた消費税の減税や廃止を政府・与党は受け入れるべきだと思うかを尋ねたところ、「思う」が５７．３％、「思わない」が２６．３％、「どちらとも言えない・分からない」が１６．４％だった。

日本記者クラブ主催の党首討論会を前に握手を交わす各党党首＝７月２日、東京都千代田区（代表撮影）

