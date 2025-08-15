萩生田氏秘書に罰金３０万円＝検審議決受け、不起訴一転―自民党裏金事件

Newsfrom Japan

自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、約１９５０万円の収入を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部は１５日、萩生田光一衆院議員の政策秘書を政治資金規正法違反（虚偽記載）罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金３０万円、公民権停止３年の略式命令を出した。

特捜部は昨年１２月に政策秘書を不起訴（起訴猶予）としたが、東京第５検察審査会が今年６月に「起訴相当」と議決したことを受け、再捜査していた。

略式起訴されたのは牛久保敏文政策秘書（４６）。特捜部は「議決を踏まえて捜査を尽くし、改めて検討した結果」と説明した。

萩生田氏は１５日午後、Ｘ（旧ツイッター）で「裁判所の判断を厳粛に受け止めており、深くおわびする」と謝罪。牛久保秘書から辞職の申し出があり、受理したと明らかにした。その上で「引き続き政治資金の取り扱いの適正化に万全を期す。今後も自らの職責を全うする」と記した。

起訴状によると、牛久保秘書は自民党最大派閥だった清和政策研究会（旧安倍派）から還流を受けた収入計１９５２万円を、２０２０～２２年分の関連団体の収支報告書に記載しなかったとされる。

自民党の萩生田光一衆院議員

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]