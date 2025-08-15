終戦の日、４割知らず＝半数「いま平和」、将来懸念８割―渋谷で若者１００人アンケート

Newsfrom Japan

戦後８０年を迎えて風化が懸念される中、若者は戦争や平和についてどのように考えているのか。今春入社した時事通信社の２０代の新人記者３人が、東京・渋谷で１５～２５歳の１００人にアンケート調査を行った。その結果、８月１５日が「終戦の日」だと知っていたのは６１人にとどまるなど、戦争や平和への関心が薄れている傾向が浮かび上がった。

調査は１日、若者らの待ち合わせ場所として知られるＪＲ渋谷駅のハチ公前広場付近で実施。義務教育を終えた１００人に対面で質問用紙を渡し、一部記述式で答えてもらった。平均年齢は１８．７歳だった。

８月１５日が何の日か「知らない」と答えたのは２６人で、誤答が４人、無回答が９人いた。同月６、９両日を「原爆の日」などと書いたのは約６割で、広島、長崎としたのはそれぞれ４６人と４５人。日付の勘違いや、違う都市名にした人もいた。

第２次大戦が終わってから何年かを正答したのは４８人で、４０人は知らないを選択。対戦国（複数回答）は米国の７１人が最多で、英国・ロシア（旧ソ連含む）・中国がいずれも２０人台だった一方、２７人は知らないとした。

日本側が与えた被害を知っているとした４２人からは「真珠湾攻撃」などが挙がった一方、知らないや無回答が計５８人いた。

渋谷スクランブル交差点を歩く人たち＝６月２８日、東京都渋谷区

