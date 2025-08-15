日経平均、史上最高値更新＝４万３３７８円、海外投資家が買い

Newsfrom Japan

１５日の東京株式市場は、海外投資家からの買いの勢いが継続し、大幅反発した。為替が円安に振れたことも輸出関連銘柄に追い風となり、日経平均株価、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）がともに２日ぶりに史上最高値を更新した。日経平均の終値は前日比７２９円０５銭高の４万３３７８円３１銭。ＴＯＰＩＸは４９．７３ポイント高の３１０７．６８だった。

日経平均の上昇はソフトバンクグループやフジクラなど生成ＡＩ（人工知能）関連銘柄がけん引した。市場関係者は「海外勢がこれらの主力銘柄を買う動きが継続している」（銀行系証券）との見方を示した。また、２０２５年４～６月期の実質ＧＤＰ（国内総生産）速報値が市場予想を上回り「関税による影響への懸念が後退し、投資家の安心感につながった」（国内資産運用会社）ことも、相場全体を下支えした。ＧＤＰで国内景気の堅調さが確認され、「日銀が利上げしやすい環境になった」（同）との思惑から、銀行や保険などの金融株も大幅に上昇した。

東証の株価を表示する大型ディスプレー＝東京都中央区（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]