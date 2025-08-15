関税食い違いに懸念続出＝赤沢担当相、国会で説明

Newsfrom Japan

衆参両院の予算委員会は１５日、日米関税交渉を担当する赤沢亮正経済再生担当相を呼んでそれぞれ理事懇談会を開き、日本側の説明と食い違う形で米政府が相互関税を発動したことについて非公開で質疑を行った。関税の適用を米側が修正する時期などを巡り、与野党から懸念が続出。今後、予算委開催も視野に調整することとなった。

衆院の理事懇終了後に記者会見した安住淳予算委員長（立憲民主党）によると、自民党の井上信治氏は政府間で合意文書を作成しなかった影響について質問。立民の山井和則氏が大統領令の修正までに「どのくらい時間がかかるのか」とただしたのに対し、赤沢氏は「時期は明らかではない」と答えた。

自民の説明によると、理事懇ではれいわ新選組と共産党が石破茂首相らの出席する予算委審議を要求。安住氏は会見で「与野党間で協議するよう私から指示した」と述べ、開催時期は９月中が目安になるとの認識を示した。

衆院予算委員会理事懇談会に出席した赤沢亮正経済再生担当相（右端奥）。左端は安住淳委員長＝１５日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]